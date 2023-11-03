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11:58, 3 ноября 2023Среда обитания

Лидер Imagine Dragons избавился от дома известного актера

Лидер Imagine Dragons Рейнольдс продал бывший дом актера Рассела за $16,7 млн

Фото: Marton Monus / Reuters

Лидер группы Imagine Dragons Дэн Рейндольдс избавился от своего дома в американском Малибу. Артист продал особняк, где раньше проживал известный американский актер Курт Рассел, пишет RobbReport.

Рейнольдс приобрел этот дом в 2020 году за 11,3 миллиона долларов. Продать недвижимость ему удалось дороже — за 16,7 миллиона долларов. Новым владельцем стал малоизвестный бизнесмен Джон Войтех.

Ему достался построенный в 1970-х годах особняк на берегу океана. Внутри дома площадью 390 квадратных метров есть двухуровневая гостиная с камином и барной стойкой, столовая с хрустальной люстрой, полностью оборудованная кухня, четыре спальни, столько же ванных комнат и отдельный санузел.

На территории имеется гараж на три машины, гостевая со спальней, ванной, мини-кухней и зоной отдыха, а также засаженный бамбуком внутренний двор. Кроме того, на участке есть несколько фонтанов, уличный камин и личный выход к пляжу.

Ранее бывшая жена Дэна Рейнольдса, певица Эйжа Волкман, приобрела особняк в США через несколько месяцев после новости о разводе с музыкантом. Артистка заплатила за дом в лос-анджелесском районе Highland Park 3,8 миллиона долларов.

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      Нина Ташевская
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