Родителям назвали способ предотвратить детское курение

Психолог Алексеева: чтобы ребенок не курил, родители должны подавать ему пример

Чтобы ребенок не курил, родители должны быть для него примером. Кроме того, им следует не только возлагать на детей обязанности, но и предоставлять им права, считает клинический психолог Маргарита Алексеева. Способ предотвратить детское курение она назвала в беседе с NEWS.ru.

Поговорить с ребенком о последствиях курения и алкоголизма она предложила в понятных для него категориях, не пугая его. «Для кого-то станут причиной [отказа от курения] суммы, которые набегают за год курения. Для кого-то — подробное объяснение, какое влияние оказывается на организм, но именно подробное», — сказала она. Кроме того, добавила Алексеева, нужно подавать положительный пример — не получится требовать от ребенка не курить, если эта вредная привычка есть у кого-то из родителей.

По словам психолога, дома важно избегать тотального контроля и запретов, поскольку это только провоцирует подростковый протест. «У ребенка задолго до начала подросткового кризиса дома должны быть не только обязанности — уроки, уборка, мытье посуды, но и права. И этот баланс прав и обязанностей вы должны регулярно обговаривать на семейных советах», — сказала Алексеева.

Также она порекомендовала посещать с детьми выставки, где подробно изображены последствия вредных привычек.

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