Психолог назвала признаки буллинга ребенка в школе

Психолог Екушевская назвала расстройство сна признаком буллинга ребенка

Буллинг в школе — серьезная проблема, которая может повлиять на психологическое и эмоциональное благополучие ребенка, что также сильно отражается на академической успеваемости. Важно заметить признаки проблемы как можно раньше. Об этом «Ленте.ру» рассказала психолог и академический директор онлайн-школы для детей и подростков Skysmart Анастасия Екушевская.

«В школьной среде, особенно в подростковом возрасте среди приятельской компании, дети порой отпускают в сторону друг друга колкие шутки, которые для взрослых могут казаться крайне жестокими. Однако это не является травлей, если обе стороны не воспринимают это как что-то обидное и могут посмеяться над этим. В буллинге же смешно только кому-то одному», — объяснила Екушевская.

Также, по словам психолога, буллингом нельзя считать единоразовый конфликт, который все признают как проблему. В буллинге всегда есть агрессор, который, зачастую, делает вид, что ничего страшного не происходит. Данный формат насилия отличается систематичностью, наличием жертвы, агрессора и наблюдателей.

«К сожалению, более половины школьников становятся жертвами буллинга по разным причинам», — предупредила Екушевская.

Причин для начала буллинга, как отметила психолог, может быть множество: от оценок в школе до кружков, которые посещает ребенок. Однако Екушевская рекомендует не пытаться найти причину издевательств над ребенком, так как, зачастую, для агрессора она является лишь предлогом для начала травли.

Эксперт отметила, что ребенок, испытывающий на себе систематическую агрессию, очень редко обращается за помощью, так как опасается проявить слабость и усугубить ситуацию. Поэтому родителям и педагогам необходимо видеть ряд критериев, указывающих, что ребенок оказался в непростой ситуации.

Резкие изменения в поведении Проявления эмоциональной закрытости и подавленности, раздражительности, агрессии к себе или семье.

Замкнутость Ребенок может избегать разговоров о том, что происходит в школе, и реагировать на вопросы о сверстниках обходительно или уклончиво.

Трудности в общении Ребенок может чувствовать себя неуютно в присутствии определенных детей или избегать общения с ними.

Физические признаки стресса Например, головные боли, неконтролируемое расчесывание частей тела, проблемы с аппетитом, потеря или набор веса и так далее.

Расстройство сна Ребенок может страдать от бессонницы, частых кошмаров или, наоборот, слишком много спать.

Резкое появление академических проблем Снижение интереса к учебе и учебным достижениям, сложности с концентрацией, неожиданные и необъяснимые трудности с предметами, которые ранее не вызывали сложностей.

Систематически испорченные вещи и школьные принадлежности При этом, ребенок не может объяснить причины произошедшего.

«Если вы заметили эти “тревожные звоночки”, постарайтесь аккуратно поговорить с ребенком. Важно создать доверительные отношения, чтобы он чувствовал, что может рассказать о своих проблемах. Поддерживайте его эмоционально и покажите, что вы на его стороне и готовы помочь. Стоит использовать такие фразы, как “ты не в чем не виноват и не заслужил этого”, “мы сможем вместе разрешить эту ситуацию”, “я тебе верю, мне очень жаль, что это случилось с тобой”», — посоветовала психолог.

Также важно, по ее словам, обратиться к учителям, администрации школы, школьному психологу для решения проблемы, обсудить вопрос с родительским комитетом, ведь жертвой буллинга могут оказаться и другие дети. В случае, когда кризис не удается разрешить путем диалога, Екушевская рекомендовала рассмотреть вопрос о смене школы или переводе на домашнее обучение.

«По данным наших аналитиков, школьная травля является одной из самый популярных причин для перевода ребенка на формат семейного обучения. Такой показатель говорит о том, что дети, которые являются жертвой буллинга, не могут продолжать обучение в классе, даже если ситуация разрешилась, а также не готовы проходить адаптационные период в новом коллективе при смене школы, боясь, что ситуация повториться вновь. Буллинг может иметь серьезные последствия для детей. Важно внимательно следить за поведением ребенка, быть готовыми помочь ему», — заключила специалистка.

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