Россия даст Таджикистану 250 миллионов рублей на борьбу с наркотиками

ТАСС: Россия даст Таджикистану 250 миллионов рублей на борьбу с наркотиками

Министерство внутренних дел (МВД) России и Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана подписали соглашение о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает повышение уровня взаимодействия между ведомствами двух стран. Кроме того, Россия даст Таджикистану более 250 миллионов рублей на реализацию необходимых программ.

Соглашение подписали директор агентства Хабибулло Вохидзода и глава МВД России Владимир Колокольцев. В церемонии также участвовал посол России в Душанбе Семен Григорьев.

Летом 2023 года президент среднеазиатской республики Эмомали Рахмон просил у Евросоюза помощи с укреплением границы с Афганистаном. Он объяснил, что соседняя страна остается одним из крупнейших в мире производителей наркотиков.