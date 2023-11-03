Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:54, 3 ноября 2023Бывший СССР

Россия даст Таджикистану 250 миллионов рублей на борьбу с наркотиками

ТАСС: Россия даст Таджикистану 250 миллионов рублей на борьбу с наркотиками

Фото: Mohammad Sharif Shayeq / Globallookpress.com

Министерство внутренних дел (МВД) России и Агентство по контролю за наркотиками при президенте Таджикистана подписали соглашение о борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает повышение уровня взаимодействия между ведомствами двух стран. Кроме того, Россия даст Таджикистану более 250 миллионов рублей на реализацию необходимых программ.

Соглашение подписали директор агентства Хабибулло Вохидзода и глава МВД России Владимир Колокольцев. В церемонии также участвовал посол России в Душанбе Семен Григорьев.

Летом 2023 года президент среднеазиатской республики Эмомали Рахмон просил у Евросоюза помощи с укреплением границы с Афганистаном. Он объяснил, что соседняя страна остается одним из крупнейших в мире производителей наркотиков.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Главаря банды, избивавшей петербуржцев, задержали в Азербайджане. Что известно о деле «азербайджанской мафии»?

      Врач назвала способы ухода за проблемной кожей осенью и зимой

      Основателя рухнувшей криптобиржи признали виновным в мошенничестве

      Вернувшаяся в Россию Пугачева попала на видео

      На Украине заметили негативный сигнал в переключении внимания на Израиль

      Популярный комик развеял стереотип о поведении россиян на отдыхе

      52-летний дагестанец угодил в больницу с нервным срывом из-за сайта знакомств

      У российского бойца обнаружили наркотики

      Названа лучшая добавка для поддержания здоровья мозга

      Раскрыт неожиданный плюс белья с торчащими сосками бренда Ким Кардашьян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости