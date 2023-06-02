Таджикистан попросил ЕС помочь с укреплением границы с Афганистаном

Президент Таджикистана Рахмон попросил ЕС помочь с укреплением границы с Афганистаном

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил Евросоюз помочь с укреплением границы с Афганистаном, передает ТАСС.

Глава государства заявил, что территория Афганистана превратилась в рассадник международного терроризма, а страна продолжает оставаться одним из крупнейших в мире производителей наркотиков. «В этой связи выражаю надежду на увеличение помощи Евросоюза на данном направлении», — заявил Рахмон.

Он отметил, что ЕС продолжает помогать укреплять границу с помощью программ БОМКА (Программа содействия управлению границами в Центральной Азии) и КАДАП (Программа предотвращения распространения наркотиков в Центральной Азии), однако эти меры недостаточны для эффективного противостояния угрозам.

Рахмон добавил, что считает важным принятие совместных мер по борьбе с угрозой экспансии терроризма, экстремизма, проявления религиозного радикализма, киберпреступности, незаконного оборота наркотиков и оружия.

Ранее сотрудники УФСБ по Ульяновской области задержали 51-летнего уроженца Центральной Азии за финансирование запрещенной в России международной террористической организации (МТО) «Катиба Таухид валь — Джихад». Мужчину лишили российского гражданства, ему грозит срок вплоть до пожизненного лишения свободы.