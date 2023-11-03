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15:48, 3 ноября 2023Путешествия

Россия обсудила обоюдную отмену виз с одной страной Азии

Лавров обсудил с главой МИД Кувейта обоюдную отмену виз для граждан двух стран

Фото: Unsplash

Глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров обсудил с коллегой из Кувейта Салемом Абдаллой аль-Джабер ас-Сабахом вопрос обоюдной отмены виз для граждан двух стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр отметил, что они договорились подумать над тем, чтобы подготовить соответствующее межправительственное соглашение.

«Мы бы хотели не затягивая выйти на подписание такого документа», — подчеркнул Лавров на пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров с главой МИД этой страны юго-западной Азии.

Ранее в октябре сообщалось, что правительство России захотело отменить туристические визы с несколькими странами, в частности с Саудовской Аравией, Кувейтом, Оманом, Бахрейном и Малайзией в 2024 году. В пресс-службе Минэкономразвития рассказали, что работа в этом направлении уже ведется.

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      Марина Черняк
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