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19:21, 11 октября 2023Путешествия

Правительство России захотело отменить визы с несколькими странами

Минэк: Россия хочет отменить визы с Кувейтом, Бахрейном, Оманом, Малайзией и СА

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Правительство России захотело отменить туристические визы с несколькими странами, в частности с Саудовской Аравией (СА), Кувейтом, Оманом, Бахрейном и Малайзией в 2024 году. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе Минэкономразвития.

По словам представителей ведомства, работа в этом направлении уже ведется при активном участии МИД России. «Ожидаем выйти на подписание (соответствующих соглашений — прим. "Ленты.ру") с партнерами в следующем году», — добавили в министерстве.

Ранее в сентябре министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз пяти странам. В их числе Кувейт, Оман, Бахрейн, Саудовская Аравия и Малайзия.

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    Фариза Бацазова
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