Россия предложила Кувейту и Оману отменить туристические визы

Россия предложила полную отмену туристических виз пяти странам: Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии (СА) и Малайзии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

«Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, — страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», — заявил Решетников во время сессии Восточного экономического форума «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности».

По его словам, из этих пяти государств возможен прирост в том числе туристов премиум-класса.

Ранее сообщалось, что Ангола планирует ввести безвизовый режим для российских граждан. Посол России в африканской стране Владимир Тараров уточнил, что соответствующий законопроект уже подготовлен. Он добавил, что Луанда намерена установить «безвиз» для всех стран, входящих в G20.