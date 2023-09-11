Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
11:43, 11 сентября 2023Путешествия

Россия предложила полную отмену туристических виз пяти странам

Россия предложила Кувейту и Оману отменить туристические визы

Фото: Unsplash

Россия предложила полную отмену туристических виз пяти странам: Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии (СА) и Малайзии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра экономического развития Максима Решетникова.

«Мы развиваем тему перехода к безвизу. Из стран, с которыми мы работаем, — страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», — заявил Решетников во время сессии Восточного экономического форума «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности».

Материалы по теме:
«Цены как в Турции, а сервис на порядок выше» Чем туристам заняться в Саудовской Аравии, где запрещены объятия и алкоголь
«Цены как в Турции, а сервис на порядок выше»Чем туристам заняться в Саудовской Аравии, где запрещены объятия и алкоголь
4 июня 2023
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году? Список стран, открытых для россиян
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2023 году?Список стран, открытых для россиян
12 августа 2023

По его словам, из этих пяти государств возможен прирост в том числе туристов премиум-класса.

Ранее сообщалось, что Ангола планирует ввести безвизовый режим для российских граждан. Посол России в африканской стране Владимир Тараров уточнил, что соответствующий законопроект уже подготовлен. Он добавил, что Луанда намерена установить «безвиз» для всех стран, входящих в G20.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле оценили перспективы Путина на президентских выборах в 2024 году

    В подмосковной школе у ученицы в руках загорелся смартфон

    Глава ВТБ призвал Центробанк «дать по рукам» спекулянтам

    В Кремле ответили на вопрос о врагах России

    Российским аграриям перестало хватать места для хранения картофеля

    В ЦБ захотели обсудить предложение о лимите на вывод рублей за рубеж

    Лукашенко похвалил Эрдогана

    Фото 45-летней Николь Шерзингер в купальнике высмеяли в сети

    В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

    В Госдуме назвали ущербным заявление украинских военных насчет Крымского моста

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости