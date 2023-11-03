Россиян предложили информировать о времени прибытия скорой помощи по СМС

В ГД предложили информировать россиян о времени прибытия скорой помощи по СМС

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил информировать россиян о прибытии бригад скорой помощи по СМС. Соответствующее обращение он направил в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, передают «Известия».

Депутат Госдумы обратил внимание на то, что в законодательстве отсутствует указание на обратную связь с пациентами, граждан не уведомляют об ожидаемом времени приезда врачей после того, как вызов поступил на единый номер скорой медицинской помощи.

Слуцкий добавил, что время ожидания в регионах может быть достаточно продолжительным. Он также подчеркнул, что в некоторых случаях информирование о сроках прибытия скорой принципиально важно, поскольку ее вызывают для лиц, находящихся в критическом состоянии.

«Отправка СМС-сообщений о предполагаемом времени прибытия бригады скорой медицинской помощи не только сделает время ожидания не таким тревожным для пациентов и их близких, но и позволит своевременно принять решение о перевозке пациента альтернативным способом», — заявил глава ЛДПР.

Он предложил закрепить положение об информировании на законодательном уровне. Сообщение может поступать на номер, с которого вызывали скорую помощь, или другой по выбору заявителя.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал о планах освободить медиков от дополнительных функций, выполнение которых не связано с профессиональными обязанностями. Так, по его словам, из обязанностей медиков хотят исключить немедицинские функции и передать их в колл-центры, информационным специалистам и другим сотрудникам. Министр подчеркнул, что такие изменения помогут врачу уделять больше времени пациентам.

