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20:18, 28 октября 2023Россия

Российских медиков захотели освободить от дополнительных обязанностей

Министр здравоохранения Мурашко: медиков освободят от немедицинских обязанностей

Фото: Unsplash

Медицинских работников в России захотели освободить от дополнительных функций, выполнение которых не связано с профессиональными обязанностями. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Республику Адыгея, пишет РИА Новости.

Мурашко отметил, что для улучшения доступности медицины планируется оптимизировать рабочие процессы в здравоохранении. Так, по его словам, из обязанностей медиков хотят исключить немедицинские функции и передать их в колл-центры, информационным специалистам и другим сотрудникам. Министр подчеркнул, что такие изменения помогут врачу уделять больше времени пациентам.

Кроме этого, Мурашко добавил, что для минимизации временных потерь планируется внедрить информационные системы, такие как «Проектный офис». Он объяснил, что это поможет правильно организовать регистратуру, маршруты пациентов и внутреннее устройство кабинетов и в конечном итоге позволит врачам и пациентам экономить время.

Ранее Михаил Мурашко сообщил, что в России увеличивается число пожилых россиян. По его словам, на начало 2023 года количество россиян старше 60 лет составила 23,5 процента от общей численности населения страны.

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      Екатерина Улитина
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