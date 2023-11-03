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18:29, 3 ноября 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы провести ноябрьские выходные с пользой

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Людям, которые работают за компьютером и ведут малоподвижный образ жизни, в выходные нужно как можно больше двигаться, рассказала медицинский психолог Любовь Крушинских. В комментарии для «Известий» специалистка назвала и другие способы провести свободное время с пользой.

По словам психолога, длительные ноябрьские праздники — отличная возможность набраться сил перед предновогодней загрузкой. Она посоветовала работающим в офисе людям посетить бассейн, провести больше времени на природе, а главное — дать отдохнуть глазам.

Тем, кому на работе приходится много разговаривать и взаимодействовать с другими людьми, следует побыть в тишине, помедитировать. Это могут быть поездки в живописные места, например, на осеннюю рыбалку или экскурсию. Хотя можно уединиться и на даче

Любовь Крушинскихмедицинский психолог

Отдых с семьей и близкими идеально подойдет тем, кто проводит много времени в командировках, заверила психолог. Одиноким трудоголикам следует потратить время на медитацию, прогулки по городу, встречи с друзьями, призвала Крушинских.

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Напоследок специалистка добавила: задача длительных выходных — компенсировать то, что было в дефиците долгое время, и зарядиться энергией в канун активных предновогодних месяцев.

Ранее психолог Алексей Сапкин подсказал простой способ высыпаться по ночам. Он отметил, что сон в маске для глаз помогает человеку лучше отдыхать и набираться сил.

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      Алиса Дмитриева
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