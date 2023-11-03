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17:32, 3 ноября 2023Забота о себе

Россиянам раскрыли полезное свойство популярной домашней заготовки

Диетолог Гинзбург: квашеная капуста положительно влияет на микрофлору кишечника

Фото: Unsplash

Одна из самых популярных домашних заготовок — квашеная капуста — обладает неожиданным полезным свойством, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Его доктор раскрыл в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Гинзбурга, содержащиеся в квашеной капусте компоненты положительно влияют на микрофлору кишечника. «В ней содержатся пробиотики и пребиотики. Несмотря на то что это не кисломолочный продукт, — это источник бифидо- и лактобактерий, которые положительно влияют на обмен веществ и пищеварение», — объяснил врач.

Кроме того, продолжил специалист, в этой закуске содержится много ферментированных волокон, помогающих лучшему усваиванию пищи. «Люди, которые не любят кисломолочные продукты, лишают организм важных бактерий, отвечающих за здоровую микрофлору кишечника. Капуста является хорошей альтернативой», — заключил Гинзбург.

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Ранее повар второй категории Татьяна Иваненко назвала простой рецепт домашней заготовки из моркови. По словам Иваненко, для этого блюда понадобятся четыре килограмма моркови, килограмм яблок, соцветия укропа, корица, листья хрена, листья вишни, черный перец горошком. Для рассола, добавила она, нужно взять 5 литров воды и 200 граммов соли.

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      Александра Лисица
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