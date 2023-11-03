Россиянам раскрыли полезное свойство популярной домашней заготовки

Диетолог Гинзбург: квашеная капуста положительно влияет на микрофлору кишечника

Одна из самых популярных домашних заготовок — квашеная капуста — обладает неожиданным полезным свойством, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Его доктор раскрыл в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Гинзбурга, содержащиеся в квашеной капусте компоненты положительно влияют на микрофлору кишечника. «В ней содержатся пробиотики и пребиотики. Несмотря на то что это не кисломолочный продукт, — это источник бифидо- и лактобактерий, которые положительно влияют на обмен веществ и пищеварение», — объяснил врач.

Кроме того, продолжил специалист, в этой закуске содержится много ферментированных волокон, помогающих лучшему усваиванию пищи. «Люди, которые не любят кисломолочные продукты, лишают организм важных бактерий, отвечающих за здоровую микрофлору кишечника. Капуста является хорошей альтернативой», — заключил Гинзбург.

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