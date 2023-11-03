Россиянам рассказали о признаках внезапного и опасного заболевания

Доктор Шафалинов: онемение конечностей может быть признаком разрыва аневризмы

Неожиданное онемение конечностей или временная потеря речи являются признаками разрыва аневризмы. После этого стоит срочно обратиться за помощью к врачам. Об опасном заболевании рассказал доктор Владислав Шафалинов, пишет «Царьград».

По его словам, аневризма — это бессимптомное и внезапно возникающее заболевание, при котором расслаивается и истончается стенка сосуда. Тогда же кровь может «проходить по сосуду не по прямой, а с некоторыми завихрениями». Шафалинов объяснил, что первым проявлением аневризмы может стать внезапное онемение конечностей, перекос лица, высовывание языка или временная потеря речи.

Кроме того, как рассказал доктор, эта патология бывает врожденной и проявляется в любой части тела — тогда может произойти спонтанный разрыв аневризмы с инфарктом головного мозга, что ведет к инвалидизации. У человека будут выявлены параличи, речевые расстройства и парезы.

Шафалинов заявил, что предотвратить разрыв аневризмы возможно, если вовремя посмотреть структуру тканей, например, на компьютерной или магнитно-резонансной томографии. Помимо этого, можно ввести контраст в артерию и проверить, как движется кровь. «Аневризма всегда видна», — констатировал эксперт.

После этого Шафалинов посоветовал обратиться к хирургу и принять решение о срочной госпитализации, если заметна тенденция к расслоению стенок сосуда. «Если пациента вовремя госпитализировать, то можно предотвратить дальнейшие осложнения. И человек, в принципе, может даже практически не пострадать от этой аневризмы: он поправится и вернется к труду», — заключил специалист.

Ранее главврач клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко назвала симптомы, при которых россиянам срочно необходимо обращаться к специалистам. По ее словам, это острая головная боль и напряжение в области шеи. Медик заявила, что эти признаки часто означают разрыв аневризмы.