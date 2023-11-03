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13:06, 3 ноября 2023Путешествия

Россияне массово устремились на два курорта Азии и превзошли иностранцев

ТАСС: Россия в октябре заняла первое место по турпотоку на Пхукет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В октябре россияне стали первыми по турпотоку на Пхукет и вторыми по визитам на Шри-Ланку. О том, что российские туристы массово устремились на два курорта Азии, пишет ТАСС.

Всего за второй месяц осени Пхукет посетили 62 тысячи россиян. По этому показателю они превзошли отдыхающих из Китая, которые приехали в провинцию Таиланда 36,4 тысячи раз. В тройку также вошли австралийцы, совершившие 22,7 тысячи визитов.

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Частыми гостями россияне были и на Шри-Ланке. В октябре в островное государство приехали 10,6 тысячи жителей России. Они составили 10 процентов от общего потока иностранцев, заняв второе место после индийцев, на которых пришлось 26 процентов от общего числа прибытий (28,2 тысячи туристов). На третьем месте Великобритания с показателем в 8 процентов (8,4 тысячи человек).

Ранее стало известно, что китайские туристы стали первыми по количеству среди иностранных туристов, которые посещают Россию. В январе-сентябре 2023-го они приехали в соседнюю страну 105,8 тысячи раз. На втором месте — Германия (более 42 тысяч визитов).

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      Мария Борисова
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