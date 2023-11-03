Китайцы массово устремились в Россию

РБК: китайцы стали первыми среди иностранных туристов по турпотоку в Россию

Китайские туристы массово устремились в Россию — они стали первыми среди иностранцев по количеству поездок в РФ за 2023 год. Об этом сообщает издание РБК.

По данным погранслужбы ФСБ, в январе-сентябре 2023-го въездной турпоток вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в отчетном периоде иностранцы посетили Россию почти 430 тысяч раз, тогда как в 2022-м этот показатель составлял только 147,3 тысячи.

Лидерами по количеству визитов с туристическими целями стали жители Китая. За девять месяцев они приехали в Россию 105,8 тысячи раз. На втором месте — Германия (более 42 тысяч визитов). Также Россию часто посещали путешественники из Турции (33,7 тысячи поездок), Ирана (25,6 тысячи) и Туркмении (23,5 тысячи).

Ранее стало известно, что россияне массово устремились в Турцию. За первые восемь месяцев 2023 года турпоток из РФ в республику вырос почти в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.