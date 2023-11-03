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19:04, 3 ноября 2023Путешествия

Россияне массово устремились в одну недорогую азиатскую страну

TourDom: туристы из РФ массово устремились в Сингапур из-за доступных билетов

Фото: Coleen Rivas / Unsplash

Российские туристы устремились для отдыха в одну популярную азиатскую страну — Сингапур. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на туроператоров.

По информации PAC Group, это направление стало востребованным благодаря доступности с точки зрения логистики и недорогим авиабилетам. Несмотря на отсутствие прямых рейсов в Сингапур, путешественники продолжают массово бронировать туры в страну.

«Туда летают лучшие мировые авиакомпании: Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways. Они предлагают отличные тарифы», — отметили в PAC Group.

Кроме того, на популярность Сингапура влияет и безвизовый въезд для россиян на срок до 96 часов. Благодаря этой возможности туристы могут сделать остановку в стране по пути в Индонезию, Малайзию или другие государства региона.

Ранее сообщалось, что в октябре россияне стали первыми по турпотоку на Пхукет и вторыми по визитам на Шри-Ланку. Всего за второй месяц осени Пхукет посетили 62 тысячи россиян. По этому показателю они превзошли отдыхающих из Китая.

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      Зарина Дзагоева
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