Россияне массово устремились в одну недорогую азиатскую страну

TourDom: туристы из РФ массово устремились в Сингапур из-за доступных билетов

Российские туристы устремились для отдыха в одну популярную азиатскую страну — Сингапур. Об этом сообщает TourDom со ссылкой на туроператоров.

По информации PAC Group, это направление стало востребованным благодаря доступности с точки зрения логистики и недорогим авиабилетам. Несмотря на отсутствие прямых рейсов в Сингапур, путешественники продолжают массово бронировать туры в страну.

«Туда летают лучшие мировые авиакомпании: Emirates, Turkish Airlines, Qatar Airways. Они предлагают отличные тарифы», — отметили в PAC Group.

Кроме того, на популярность Сингапура влияет и безвизовый въезд для россиян на срок до 96 часов. Благодаря этой возможности туристы могут сделать остановку в стране по пути в Индонезию, Малайзию или другие государства региона.

Ранее сообщалось, что в октябре россияне стали первыми по турпотоку на Пхукет и вторыми по визитам на Шри-Ланку. Всего за второй месяц осени Пхукет посетили 62 тысячи россиян. По этому показателю они превзошли отдыхающих из Китая.