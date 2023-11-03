Россиянин набросился с топором на собутыльника около магазина

В Петербурге задержали мужчину, напавшего с топором на собутыльника

В Санкт-Петербурге задержали 27-летнего местного жителя, напавшего с топором на собутыльника. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, накануне вечером в полицию позвонила женщина и рассказала, что около магазина на улице Народного Ополчения дерутся мужчины. Один из них ранен. Силовики приехали и увидели окровавленного 36-летнего потерпевшего, его госпитализировали.

Вскоре удалось задержать и нападавшего. Выяснилось, что товарищи выпивали, а затем поссорились. Тогда фигурант взял кухонный топорик и набросился на пострадавшего. Он разрубил ему губу и щеку и выбил три зуба. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Свердловской области трое мужчин избили инвалида топором и кочергой ради семи тысяч рублей.