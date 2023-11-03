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19:12, 3 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин набросился с топором на собутыльника около магазина

В Петербурге задержали мужчину, напавшего с топором на собутыльника

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге задержали 27-летнего местного жителя, напавшего с топором на собутыльника. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, накануне вечером в полицию позвонила женщина и рассказала, что около магазина на улице Народного Ополчения дерутся мужчины. Один из них ранен. Силовики приехали и увидели окровавленного 36-летнего потерпевшего, его госпитализировали.

Вскоре удалось задержать и нападавшего. Выяснилось, что товарищи выпивали, а затем поссорились. Тогда фигурант взял кухонный топорик и набросился на пострадавшего. Он разрубил ему губу и щеку и выбил три зуба. Решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее в Свердловской области трое мужчин избили инвалида топором и кочергой ради семи тысяч рублей.

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      Екатерина Кашурникова
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