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20:58, 3 ноября 2023Среда обитания

Россиянин пробился молотком в чужую квартиру и попал под суд

Житель Серова проник в чужую квартиру с помощью молотка и попал под суд

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Житель города Серова Свердловской области пробился в чужую квартиру с помощью молотка и попал под суд. При этом мужчина отрицает свою вину, сообщает «Глобус».

По версии следствия, россиянин проник в одну из квартир в общежитии на улице Каляева, предварительно выбив окно молотком, который ему одолжили соседи. Мужчина собирался забрать свой паспорт, забытый там ранее. По словам очевидцев, в момент проникновения жильцов квартиры не было дома.

В отношении россиянина было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица»). Теперь ему грозит лишение свободы на три месяца. Обвиняемый отказывается признавать, что вломился в чужое жилье, однако в пользу версии следствия свидетельствуют отпечатки его ладоней на месте происшествия и показания соседей. Уголовное дело было направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее житель Дзержинска сломал стену между квартирами и занял чужую кладовку. Таким образом он отреагировал на отказ соседей признать за ним право пользоваться помещением.

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      Александра Качан
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