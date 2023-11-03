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10:02, 3 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин расправился с пожилой матерью из-за неприязни к ней

В Удмуртии будут судить сына, избившего до смерти 72-летнюю мать

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Удмуртии суд рассмотрит дело 52-летнего местного жителя, расправившегося с 72-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 августа пьяный фигурант поссорился с мамой в садовом доме на территории СНТ «Пугачево-1» в Малопургинском районе. Из-за неприязни он стал избивать пенсионерку по голове и телу. Ее не удалось спасти.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»). Теперь сыну грозит до 15 лет колонии.

Ранее стало известно, что в Удмуртии осудят женщину, которая изрезала сожителя из ревности.

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      Екатерина Кашурникова
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