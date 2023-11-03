Россиянина приговорили к 10 годам колонии за расправу над бывшей женой

В Башкирии суд приговорил к 10 годам колонии мужчину, который убил бывшую жену

В Башкирии суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима 38-летнего Алика Махиянова, обвиняемого в истязании бывшей жены и расправе над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

При этом подсудимый во время заседания свою вину не признал.

По версии следствия, с декабря 2020 года по август 2022 года Махиянов из ревности систематически избивал и оскорблял бывшую жену. Она регулярно обращалась в полицию, однако помощи полицейских женщине добиться не удалось.

В ночь с 12 на 13 августа 2022 года обвиняемый дождался, когда его бывшая жена вернется домой после празднования дня рождения подруги, схватил ее и много раз ударил ножом по различным частями тела.

После случившегося глава Совета по правам человека при главе Башкирии Азамат Галин попросил руководителя республики Радия Хабирова пролоббировать через депутатов Госдумы закон о домашнем насилии. Член СПЧ напомнил, что до трагедии женщина 13 раз заявляла в полицию об угрозах экс-супруга.

31-летняя Дина Махиянова была главой отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка местной администрации. У нее осталось двое детей.