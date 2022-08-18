В Башкирии призвали ГД принять закон о домашнем насилии после убийства чиновницы

Глава СПЧ при главе Башкирии попросил пролоббировать через ГД закон о домашнем насилии

Глава Совета по правам человека при главе Башкирии Азамат Галин попросил руководителя республики Радия Хабирова

пролоббировать через депутатов Госдумы закон о домашнем насилии. Его обращение размещено на странице во «ВКонтакте».

Поводом для этого стало убийство в Белорецке 31-летней начальницы отдела развития агропромышленного сектора, анализа и прогнозирования потребительского рынка местной администрации Дины Махияновой. Женщину зарезал бывший муж Алик Махиянов. Член СПЧ напомнил, что до трагедии чиновница 13 раз заявляла в полицию об угрозах экс-супруга.

«Только за последние полгода у нас произошло более пяти резонансных убийств, связанных с предшествующим домашним насилием. Жертвами оказывались в том числе и дети», — подчеркнул в своем обращении Галин.

В связи с этими обстоятельствами он предложил Хабирову рассмотреть возможность предложить депутатам ГД от Башкирии повторно внести на рассмотрение закон о домашнем насилии, назвав его «Закон Дины Махияновой».

По словам Галина, в 2016 году депутат от Башкирии Салия Мурзабаева и сенатор Антон Беляков вносили на рассмотрение Госдумы законопроект о домашнем насилии, который предусматривал систему мер профилактики и защиты от домашнего насилия. Однако законопроект был отклонен, добавил он.

27 декабря 2021 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы взяли паузу в рассмотрении закона о семейно-бытовом насилии.

О резонансном убийстве 31-летней башкирской чиновницы стало известно 15 августа. По данным следствия, мотивом преступления стало несогласие мужчины с разводом и последующим расставанием с экс-женой. Он подкараулил молодую женщину у дома, когда она возвращалась с празднования дня рождения подруги. Мужчина из ревности напал на бывшую супругу и нанес ей множественные удары ножом. Махиянова умерла на руках подруг, у нее остались двое детей.