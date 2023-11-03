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13:33, 3 ноября 2023Силовые структуры

Россиянка расправилась с сыном и хотела сымитировать его падение с высоты

В Уфе следователи предъявили обвинение женщине за убийство трехлетнего сына

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Башкирии следователи предъявили обвинение 38-летней жительницы Уфы, которая расправилась со своим трехлетним сыном. Об этом «Ленте.ру» рассказал официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Евгений Каневский.

На данный момент она находится под стражей. Свою вину женщина уже признала.

29 октября обвиняемая разозлилась на сына из-за его капризов и избила мальчика. В результате своими действиями женщина лишила ребенка жизни. Сначала она хотела скрыть преступление и сымитировать его падение с высоты. Женщина утверждала, что сын упал с верхнего яруса кровати. Однако силовики смогли установить ее причастность к совершенному преступлению.

По информации Telegram-канала Mash Batash, старшего сына обвиняемой забрала опека.

Ранее житель поселка Гаврилово Ленинградской области придавил рукой двухмесячную дочь во время сна, чем лишил ребенка жизни. По факту случившегося региональные следователи возбудили дело.

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