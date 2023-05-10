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09:04, 10 мая 2023Россия

Россиянин во сне насмерть придавил двухмесячную дочь

РЕН ТВ: житель Ленобласти насмерть придавил рукой двухмесячную дочь во время сна

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Житель поселка Гаврилово Ленинградской области насмерть придавил рукой двухмесячную дочь во время сна, сообщает РЕН ТВ.

Источник телеканала рассказал, что в полицию обратилась 35-летняя россиянка. Она пояснила оперативникам, что ее муж, будучи нетрезвым, случайно убил их дочь.

«Отец проснулся от плача дочери. Он решил, что положит ребенка рядом с собой, и она перестанет плакать», — отметил собеседник.

Когда мать встала утром, чтобы покормить девочку, то увидела спящего супруга вместе с мертвым младенцем. Мужчина пытался реанимировать новорожденную, однако у него это не получилось.

По факту случившегося региональные следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Отец сейчас находится под подпиской о невыезде, резюмировал источник РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что жительница города Краснотурьинска Свердловской области во сне насмерть задавила двухмесячную дочь. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело.

До этого житель Екатеринбурга в состоянии алкогольного опьянения укладывал спать восьмимесячного сына и уснул сам. Позже россиянин заметил, что ребенок не дышит.

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Анна Щербакова
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