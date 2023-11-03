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16:34, 3 ноября 2023Забота о себе

Россиянкам дали простые советы по облегчению симптомов цистита

Фото: Timothy Dykes / Unsplash

Врач-уролог медицинской компании «СберЗдоровье» Алина Медведева дала простые советы по профилактике цистита. В разговоре с «Известиями» она напомнила, что своевременная диагностика влияет на эффективность лечения заболевания.

По словам специалиста, для лечения цистита используют антибиотики, а для облегчения симптомов — теплые ванны, обильное питье и диету. На время борьбы с заболеванием врач призвала отказаться от соленой и острой пищи, кофе, алкоголя, а также цитрусовых.

Чтобы снизить риск возвращения цистита, Медведева рекомендовала пить больше жидкости при условии, что для этого нет противопоказаний по другим заболеваниям, а также не допускать длительного воздержания от мочеиспускания. Все это оставляет патогенам меньше шансов задержаться в организме, заключила уролог.

Ранее врач-уролог Андрей Смерницкий предупредил россиян о риске лечения цистита народными методами. Он напомнил, что неотъемлемой частью адекватного лечения цистита является антимикробная терапия.

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      Варвара Кошечкина
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