Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:12, 3 ноября 2023Бывший СССР

Армия России захватила несколько опорных пунктов ВСУ в районе Старомайорского

Рогов: Российская армия захватила опорные пункты ВСУ в районе Старомайорского

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия захватила несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Старомайорского, которое находится на границе Запорожской области и Донецкой народной республики. Об этом сообщил ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в районе Старомайорского, которое находится на времевском направлении фронта, российским военным удалось захватить несколько «опорников» противника, откуда они даже не успели забрать документы. Это произошло после попыток ВСУ атаковать, но, как рассказал Рогов, «наши контратаковали западнее этого населенного пункта, выбили боевиков ВСУ с занятых ими ранее позиций, захватили технику и документы».

Он добавил, что на этом направлении в последнее время ВСУ просто оставляют свои позиции.

Ранее Рогов предположил, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, именно с этим связана публикация в западной прессе интервью Залужного, где тот выступает с «четкими и адекватными оценками происходящего на линии фронта».

Что думаешь? Оцени!
      Александр Слабиев
      Обсудить
      Последние новости

      В России начали вводить штрафы за «склонение к аборту». Почему это только навредит россиянкам?

      Во Львовской области сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры

      Застрявшие на Пхукете россияне пожаловались на грязный отель и мокриц на стенах

      Лидер Imagine Dragons избавился от дома известного актера

      В России озаботились половой принадлежностью рыб

      Назван повод для снятия ограничений на вывоз топлива за рубеж

      В России захотели создать спецкомиссии для борьбы с долгами по зарплате

      Стало известно о переброске частей ВСУ с времевского участка под Авдеевку

      Пассажир пригрозил бомбой и попытался открыть дверь летевшего в Москву самолета

      Популярный российский комик рассказал об удивившей его особенности США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости