Рогов: Российская армия захватила опорные пункты ВСУ в районе Старомайорского

Российская армия захватила несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Старомайорского, которое находится на границе Запорожской области и Донецкой народной республики. Об этом сообщил ТАСС глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в районе Старомайорского, которое находится на времевском направлении фронта, российским военным удалось захватить несколько «опорников» противника, откуда они даже не успели забрать документы. Это произошло после попыток ВСУ атаковать, но, как рассказал Рогов, «наши контратаковали западнее этого населенного пункта, выбили боевиков ВСУ с занятых ими ранее позиций, захватили технику и документы».

Он добавил, что на этом направлении в последнее время ВСУ просто оставляют свои позиции.

Ранее Рогов предположил, что Запад готовит замену Владимиру Зеленскому, делая ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его мнению, именно с этим связана публикация в западной прессе интервью Залужного, где тот выступает с «четкими и адекватными оценками происходящего на линии фронта».