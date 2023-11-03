Российский фотограф сняла Джулию Фокс в откровенных нарядах для журнала

Американская модель и актриса Джулия Фокс снялась в откровенных образах для журнала Rollacoaster. Соответствующие публикации появились на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 33-летняя манекенщица предстала в наряде из черной сетки и бюстгальтере, чашки которого выполнены в виде прикрывающих соски цветов, потом она позировала без нижнего белья в платье длины макси из металлических деталей. Кроме того, знаменитость примерила белое боди в сочетании с прозрачными сапогами на шнуровке и высоких платформах и каблуках.

Известно, что автором съемки выступила российский фэшн-фотограф Эмми Америка.

В октябре французская актриса, певица и фотомодель Ванесса Паради снялась топлес для французской версии журнала Harper’s Bazaar. 50-летняя бывшая супруга звезды «Пиратов Карибского моря» Джонни Деппа предстала на снимке с обнаженным торсом, позируя лежа на диване спиной к камере.