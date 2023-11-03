Рост цен в Турции замедлился

Инфляция в Турции впервые за четыре месяца замедлилась до 61,4 процента

В Турции впервые за четыре месяца замедлилась инфляция. В октябре потребительские цены выросли на 61,4 процента, что ниже ожиданий рынка. Об этом говорится в исследовании статистического института Турции.

Месяцем ранее потребительские цены росли на 61,5 процента в годовом выражении. В октябре эксперты прогнозировали их увеличение до 62,1 процента.

Рост цен на продукты питания в начале четвертого квартала снизился с 75,2 до 72 процентов. Значительно уменьшился рост цен на ЖКХ — с 42,3 до 26 процентов. При этом в ряде сегментов цены продолжают расти. Больше всего в октябре в Турции подорожали транспортные услуги и медицинское лечение.

Ранее в Турции повысили прогноз по годовой инфляции: с 58 процентов, заявленных в июльском прогнозе, его подняли до 65 процентов. Председатель турецкого ЦБ Хафизе Гайе Эркан связала изменения с ускоренными темпами роста инфляции. При этом она заметила, что в последнее время наметилась тенденция к их снижению.

По прогнозам ЦБ Турции, в 2024 году уровень инфляции в стране составит 36 процентов, а в 2025 году — 14 процентов.

