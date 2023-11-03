Росводресурсы объяснили обмеление Волги

Росводресурсы: обмеление Каспия привело к проблеме с уровнем воды в Волге

Потеря уровня воды в емкостях Волжско-Камского каскада связана с падением уровня Каспийского моря. Так обмеление реки Волги объяснили в пресс-службе Росводресурсов, передает РБК.

В ведомстве заявили, что сток Волги уходит в Каспий с увеличенной скоростью, не встречая сопротивления подпора моря. При этом эксперты утверждают, что водохранилища в полной мере выполняют свои функции, и ни в одном регионе не было зафиксировано проблем с водозаборами.

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Михаил Болгов не согласен с версией Росводресурсов. По его словам, причиной проблемы с водосбором в волжских регионах является маловодье — из-за него ведомству пришлось экономить ресурсы на всем каскаде. Кроме того, существуют трудности с мониторингом воды и прогнозами осадков. Вода из Волги поступает в Каспийское море, поэтому проблема не может заключаться в его обмелении. Однако пока катастрофы нет — емкость каскада рассчитана на условия 1930-х годов, когда нехватка воды в Волге была намного сильнее и продолжительнее.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обвинил в обмелении Волги неквалифицированных ответственных лиц, в том числе главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова.