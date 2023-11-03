МЧС России направило два самолета с гумпомощью для сектора Газа

МЧС России направило два самолета с 28 тоннами гумпомощи для сектора Газа

МЧС России направило два самолета Ил-76 с 28 тоннами гумпомощи для мирных жителей сектора Газа. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России, пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, общий вес гуманитарной помощи составляет 28 тонн. В нее входят медикаменты, гемостатические средства и перевязочный материал. «В соответствии с указанием президента РФ двумя самолетами Ил-76 МЧС России направлен гуманитарный груз населению сектора Газа», — подчеркнули в министерстве.

Отмечается, что груз передадут Египетскому обществу Красного Полумесяца, который доставит его на место.

Ранее в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пригрозили заблокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа в том случае, если выяснится, что их получают члены палестинского движения ХАМАС.