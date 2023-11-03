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19:25, 3 ноября 2023Из жизни

Полицейский в последний момент спас жизнь выпавшей из движущейся машины девочке

Fox News: в США полицейский спас жизнь выпавшей из движущейся машины девочке

Фото: Alex Milan Tracy / Zumapress.com / Globallookpress.com

В США сотрудник полиции в последний момент спас жизнь двухлетней девочке, выпавшей из движущегося автомобиля. Об этом сообщает Fox News.

Джейсон Марзан, сотрудник полиции города Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина, рассказал, что 16 октября находился на службе, когда услышал об инциденте, произошедшем на автомагистрали. Как только мужчина узнал, что из движущейся машины выпал маленький ребенок, то сразу отреагировал на вызов и отправился на место происшествия.

По словам полицейского, когда он прибыл на помощь к девочке, там находилась сотрудница военной авиабазы. Она стала очевидицей произошедшего и перекрыла проезжую часть автомобилем, чтобы на пострадавшую не наехали. Вместе с ней Марзан наложил ребенку жгут на правую руку, часть которой была оторвана. Девочке остановили кровотечение, прежде чем ее срочно госпитализировали.

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Марзан признается, что волновался за судьбу ребенка и навестил его при первой возможности. «Я приехал в больницу, врачи провели меня в ее палату, и я подумал: "Она жива, это отличная новость, это потрясающе"», — рассказывает он. Хирургам удалось пришить девочке часть руки и стабилизировать ее состояние. Врачи отметили, что, если бы операцию провели на минуту позже, пострадавшая бы не выжила, и поблагодарили полицейского за оперативность.

Ранее сообщалось, что в США охотник на оленей спас убежавшую из дома и заблудившуюся в лесу двухлетнюю девочку. Выяснилось, что девочка по имени Сара Элис Грайс нашлась примерно в полутора километрах от дома.

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      Алиса Удовик
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