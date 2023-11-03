Женщины впервые сходили в секс-клуб и впечатлились голыми людьми в клетке

Ведущие подкаста Honeydew Me сходили в секс-клуб, впечатлились и рассказали о своих ощущениях. Их откровения публикует Daily Star.

Эмма Норман и Кэсс Андерсон для первого визита решили выбрать клуб с ценником выше среднего и пришли в специальный день для новичков. За вход надо было отдать 70 долларов (одинокие мужчины должны были заплатить на 15 долларов больше). По словам женщин, в более демократичных местах это стоит около пяти долларов.

Норман рассказала, что им также пришлось ознакомиться с правилами и подписать несколько соглашений. Также у них дважды проверили документы. Андерсон, которая взяла с собой мужа, призналась, что ожидала встретить «кучку таких же людей как мы, хихикающих в углу», но при входе в клуб не испытала никакой неловкости. Нортон согласилась, что с момента общения со швейцаром при входе тоже почувствовала себя очень расслабленно.

«Там был бар, а внутри клетка, где танцевали голые женщины, но это были посетительницы, а не нанятые танцовщицы», — рассказала Андерсон. Ее соведущую Нортон очень впечатлило это зрелище, поэтому она провела там большую часть вечера.

Они подчеркнули, что в клубе очень строго следили за безопасностью женщин. Там было несколько комнат, в которых пары могли заниматься сексом, но мужчинам строго запрещалось входить в них без сопровождения. Персонал клуба должен был убедиться, что женщина действительно согласна с ним уединиться. В этих комнатах также были под запретом алкогольные напитки. Норман и Андерсон были очень впечатлены посещением и сказали, что им все очень понравилось.

Ранее сообщалось, что барменша подпольного секс-клуба в Нью-Йорке подробно рассказала о работе заведения и сравнила вечеринки, на которых никто не решается устроить оргию, со школьной дискотекой. Она призналась, что может участвовать в оргиях только по 15 минут за смену.