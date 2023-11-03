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15:26, 3 ноября 2023Мир

Си Цзиньпин пожаловался на игнорирование сторон украинского конфликта

Си Цзиньпин: игнорирование одной из сторон украинского кризиса вызовет эскалацию

Фото: Sputnik / Sergei Savostyanov / Pool / Reuters

Игнорирование одной из сторон украинского конфликта вызовет эскалацию, пожаловался председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова приводит РИА Новости.

«Будь то палестино-израильский конфликт или украинский кризис, чтобы решить его в корне, нам необходимо еще глубже задуматься о вопросах безопасности», — сказал он.

Кроме того, он призвал придерживаться концепции общей, всеобъемлющей, совместной и устойчивой безопасности. Также нужно содействовать построению сбалансированной и эффективной системы, добавил политик.

Ранее сообщалось, что Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине. Пекин продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь по мере сил, добавил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй.

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      Виктория Кондратьева
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