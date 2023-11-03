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10:39, 3 ноября 2023Силовые структуры

СКР расследует еще одно преступление ВСУ против мирных жителей Донецка

СКР расследует преступление ВСУ против мирных жителей Донецка

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Следователи Следственного комитета России (СКР) будут расследовать еще одно преступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, украинские бойцы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Петровском районе, в результате чего 44-летний гражданин был ранен.

Теперь следователям предстоит установить всех причастных к этому преступлению.

Ранее стало известно, что СКР расследует очередные факты обстрелов ВСУ в Донецке. При обстреле Киевского района три человека были ранены: 52-летняя и 56-летняя женщины, а также 57-летний мужчина.

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      Екатерина Кашурникова
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