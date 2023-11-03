СКР расследует еще одно преступление ВСУ против мирных жителей Донецка

СКР расследует преступление ВСУ против мирных жителей Донецка

Следователи Следственного комитета России (СКР) будут расследовать еще одно преступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) против мирных жителей Донецка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, украинские бойцы сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в Петровском районе, в результате чего 44-летний гражданин был ранен.

Теперь следователям предстоит установить всех причастных к этому преступлению.

Ранее стало известно, что СКР расследует очередные факты обстрелов ВСУ в Донецке. При обстреле Киевского района три человека были ранены: 52-летняя и 56-летняя женщины, а также 57-летний мужчина.