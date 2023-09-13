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15:03, 13 сентября 2023Силовые структуры

СКР начал еще одно расследование преступлений ВСУ в Донецке

СКР будет расследовать очередные факты обстрелов ВСУ в Донецке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) будет расследовать очередные факты обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

При обстреле Киевского района три человека были ранены: 52-летняя и 56-летняя женщины, а также 57-летний мужчина.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действиям причастных лиц.

Ранее СКР начал расследование преступлений вооруженного формирования Украины (ВФУ) в Донецкой народной республике. После обстрела Донецка ранены 17-летний подросток и женщина 74 лет. Кроме того, из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал 31-летний житель Макеевки.

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    Екатерина Власова
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