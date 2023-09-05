СКР начал еще одно расследование преступлений ВФУ в ДНР

СКР расследует очередные преступления вооруженного формирования Украины в ДНР

Следственный комитет России (СКР) начал расследование очередных преступлений вооруженного формирования Украины (ВФУ) в Донецкой народной Республике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

По данным ведомства, после обстрела Донецка ранены 17-летний подросток и женщина 74 лет. Кроме того, из-за детонации взрывоопасного предмета пострадал 31-летний житель Макеевки.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут действиям всех причастных лиц правовую оценку.

Ранее СКР объявил в розыск 150 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления против мирных жителей. Ведомство ведет расследования в отношении разыскиваемых. Их действия квалифицировали как военные преступления.