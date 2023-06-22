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14:22, 22 июня 2023Силовые структуры

Российские следователи объявили в розыск 150 украинских военных

Бастрыкин: в розыск объявлены 150 военных ВСУ за преступления против мирных жителей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) объявил в розыск 150 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления против мирных жителей. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин во время выступления в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» на мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти и скорби, пишет ТАСС.

По его словам, ведомство ведет расследования в отношении разыскиваемых. Их действия квалифицировали как военные преступления.

СКР возбудил и расследует свыше 2,8 тысячи уголовных дел о военных преступлениях украинской стороны в Донбассе с 2014 года. Под следствием находятся не только те, кто осуществлял обстрелы, а также командиры, отдающие приказы, в результате которых страдает мирное население. Речь идет о 680 представителях высшего командования Вооруженных сил Украины.

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