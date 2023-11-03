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11:51, 3 ноября 2023Интернет и СМИ

Популярный российский комик рассказал об удивившей его особенности США

Илью Соболева и его жену в США удивило, что в кафе обязательно оставлять чаевые

Кадр: группа Ильи Соболева во «ВКонтакте»

Популярный российский стендап-комик Илья Соболев и его жена Наталья Соболева назвали особенность США, которая удивила их во время поездки в эту страну. О путешествии супруги рассказали в подкасте «Самый лучший семейный подкаст». Запись беседы доступна во «ВКонтакте».

По словам Соболевой, они узнали о том, что в американских заведениях считается обязательным оставлять на чай официантам, только когда уже находились в стране. «Я помню, когда мы в первый раз зашли и не оставили чаевые. (...) На нас посмотрели как будто на врагов народа», — вспомнила она.

Соболев добавил, что ему не понравился сервис в американских кафе и ресторанах. Говоря о первом походе в американское кафе, он признался, что из-за неудовлетворительного отношения ему не хотелось не только оставлять чаевые, но и оплачивать сам заказ. «Честно скажу, я хотел дать меньше денег, но я понял, что меня застрелят в этой стране сразу же», — поиронизировал он.

В заключение супруги пришли к выводу, что в российских заведениях сервис намного лучше, чем в американских.

Ранее Соболев рассказал о неловкой ситуации, в которую он попал в Болгарии. Юморист заявил, что посетил общественный туалет в парке, однако когда он находился внутри, дверь неожиданно открылась и больше не закрывалась.

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      Маргарита Щигарева
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