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16:30, 3 ноября 2023Культура

Стала известна цель возвращения Аллы Пугачевой в Россию

Shot: Пугачева вернулась в Россию, чтобы составить завещание и забрать документы

Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию с целью составить дополнительное завещание и забрать все документы, связанные с ее детьми. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что Пугачева завещала все свое имущество младшим наследникам. Но юридически владельцем недвижимости в подмосковной деревне Грязь является ее муж, шоумен и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Предварительно, знаменитости необходимо решить некоторые вопросы с нотариусом. В окружении Пугачевой также стало известно, что в ходе текущего визита 74-летняя артистка может попытаться помочь супругу решить вопрос со снятием статуса иностранного агента.

Накануне сообщалось о возвращении Аллы Пугачевой в Россию. Исполнительница въехала на территорию страны вечером в четверг, 2 ноября, через пограничный переход в Псковской области.

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      Сергей Равин
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