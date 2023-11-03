Стало известно о переброске частей ВСУ с времевского участка под Авдеевку

Рогов: ВСУ перебрасывают группировку «Таврия» с времевского участка под Авдеевку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают части оперативно-стратегической группировки «Таврия» с времевского участка фронта под Авдеевку. Об этом сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, на времевском направлении сейчас происходит ротация подразделений ВСУ, туда направляют подразделения территориальной обороны. Под Авдеевку выводят часть сил группировки «Таврия».

Рогов отметил, что опасность потери Авдеевки, в которой находятся мощные укрепления ВСУ и откуда ведутся обстрелы Донецка, сильно мешает украинской армии.

Ранее Рогов рассказал, что Российская армия захватила несколько опорных пунктов ВСУ в районе Старомайорского на времевском направлении фронта.