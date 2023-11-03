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00:56, 3 ноября 2023Мир

Израиль прекратил все контакты с сектором Газа

Кабмин Израиля решил прекратить все контакты с сектором Газа

Фото: Jula Geiter / Reuters

Военно-политический кабинет министров Израиля решил прекратить все контакты с сектором Газа. Об этом передает РИА Новости.

В частности, Израиль решил прекратить все контакты с сектором Газа, включая финансирование через Палестинскую национальную администрацию (ПНА) и отмену возможности для жителей анклава работать в стране.

«Палестинских рабочих из Газы больше не будет [в Израиле], а рабочие, находившиеся в Израиле в день начала войны, будут возвращены в Газу», — отметили в канцелярии.

Утром 7 октября ХАМАС атаковал Израиль, после чего власти страны объявили о нахождении государства в состоянии войны. Позже Израиль начал наносить удары по объектам боевиков ХАМАС в секторе Газа.

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      Марина Совина
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