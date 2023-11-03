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00:37, 3 ноября 2023Россия

Антонов оценил возможность обсуждения с США стратегической безопасности

Антонов: между РФ и США нет доверия для обсуждения стратегической безопасности
СюжетПрезидентские выборы в США
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA / Globallookpress.com

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала оценил возможность диалога с США о стратегической безопасности и проблемах контроля над вооружениями. По его мнению, на сегодняшний день обсуждения данных вопросов не может вестись, поскольку доверие между странами было полностью разрушено.

«Для того, чтобы решить вопрос, что, как, в каком формате, можно ли вообще говорить с американцами по проблемам контроля над вооружениями, нужно доверие», — заявил дипломат.

По его словам, доверие появляется в ходе плодотворного диалога и взаимодействия, однако в настоящее время между двумя государствами его нет.

Ранее Антонов предрек, что США будут усиливать вмешательство во внутренние дела России по ходу приближения президентских выборов в стране, которые должны пройти в марте 2024 года. Ранее в качестве примера вмешательства Вашингтона в дела Москвы он привел события в Махачкале.

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      Марина Совина
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