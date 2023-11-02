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00:08, 3 ноября 2023Россия

Антонов предрек усиление вмешательства США в дела России

Антонов: США будут усиливать вмешательство в дела России с приближением выборов
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посол РФ в США Анатолий Антонов предрек, что США будут усиливать вмешательство во внутренние дела России по ходу приближения президентских выборов в стране. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Я думаю, что это вмешательство во внутренние дела Российской Федерации будет нарастать по мере приближения к мартовским выборам нашего президента», — заявил дипломат.

Ранее Антонов привел события в Махачкале в качестве примера вмешательства Вашингтона в дела Москвы. Он подчеркнул, что то, что в настоящее время делают американцы, является очень опасным.

Помимо этого посол заявил о провале политики США на Украине и подчеркнул, что никакого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.

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      Марина Совина
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