Антонов: США будут усиливать вмешательство в дела России с приближением выборов

Посол РФ в США Анатолий Антонов предрек, что США будут усиливать вмешательство во внутренние дела России по ходу приближения президентских выборов в стране. Об этом он рассказал в эфире Первого канала.

«Я думаю, что это вмешательство во внутренние дела Российской Федерации будет нарастать по мере приближения к мартовским выборам нашего президента», — заявил дипломат.

Ранее Антонов привел события в Махачкале в качестве примера вмешательства Вашингтона в дела Москвы. Он подчеркнул, что то, что в настоящее время делают американцы, является очень опасным.

Помимо этого посол заявил о провале политики США на Украине и подчеркнул, что никакого контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет.