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23:46, 2 ноября 2023Мир

Посол РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России

Посол Антонов: США вмешиваются в дела РФ, примером служит ситуация в Махачкале
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Вашингтон вмешивается во внутренние дела России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

По его словам, примером таких действий могут служить события в Махачкале. «Очень опасно, что делают сейчас американцы, — пытаются вмешаться в наши внутренние проблемы», — обвинил он Вашингтон. Антонов добавил, что есть множество других примеров.

29 октября сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы в ожидании самолета из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.

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      Марина Совина
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