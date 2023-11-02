Посол РФ обвинил США во вмешательстве во внутренние дела России

Посол Антонов: США вмешиваются в дела РФ, примером служит ситуация в Махачкале

Вашингтон вмешивается во внутренние дела России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала.

По его словам, примером таких действий могут служить события в Махачкале. «Очень опасно, что делают сейчас американцы, — пытаются вмешаться в наши внутренние проблемы», — обвинил он Вашингтон. Антонов добавил, что есть множество других примеров.

29 октября сотни человек ворвались в аэропорт Махачкалы в ожидании самолета из Тель-Авива. Протестующие требовали изгнать евреев, прилетевших из Израиля. В результате беспорядков пострадали 20 человек. Десяти из них понадобилась стационарная медпомощь.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках.