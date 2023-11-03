«Сумасшедший рывок» бойца ХАМАС для подрыва израильского танка попал на видео

War Zone: боец ХАМАС сумасшедшим рывком заложил бомбу в танк Израиля «Меркава»

Видео: @amansouraja

Боец ХАМАС смог заложить бомбу для подрыва израильского танка «Меркава». Он выбрался из подземного укрытия, добежал до бронированной машины, установив на нее самодельное взрывное устройство, после чего бросился к укрытию и выстрелил из гранатомета. Кадры, распространенные бригадами боевого крыла Аль-Кассам, опубликовал в социальной сети X журналист издания Al-Jazeera Ахмед Мансур.

На них обратил внимание обозреватель The War Zone Говард Альтман. Он отметил, что видео снято нашлемной камерой во время столкновений в районе Газы Зайтун.

«Боец совершает сумасшедший девятисекундный рывок к танку и устанавливает самодельное взрывное устройство на корпус танка рядом с задней частью его башни», — написал журналист, отметив, что оно сделано из реактивной гранаты от ручного противотанкового гранатомета.

На кадрах видна яркая вспышка огня, однако неизвестно, какие повреждения получила бронированная машина.

Альтман добавил, что на видео получила подтверждение одна из самых больших проблем, с которой сталкиваются израильские военные во время наземной операции. Боец ХАМАС смог беспрепятственно приблизиться к танку, заложить взрывное устройство и вернуться ко входу в туннель, откуда сделал выстрел из гранатомета.

Ранее стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила операцию по окружению города Газа. Об этом сообщил руководитель пресс-службы бригадный генерал Даниэль Хагари. Он уточнил, что израильские военные атакуют форпосты, штабы, пусковые позиции, а также пусковую инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

