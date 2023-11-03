Терпящей постоянные измены девушке дали категоричный совет

Мужчина, который постоянно изменяет, не прекратит делать это, заявила эксперт по отношениям Колин Нолан, отвечая на вопрос девушки, терпящей неверность партнера. В статье для издания Mirror она также дала читательнице категоричный совет.

По словам девушки, она безумно влюблена в парня, с которым встречается три года. Также в скором времени планируется их свадьба. Однако некоторое время назад она узнала, что жених постоянно ей изменяет, причем в числе его любовниц были даже ее подруги.

«Сначала я думала, что не смогу простить его, но позже остыла. Он просил прощения, клялся мне в любви и обещал, что измена не повторится. Но слово не сдержал. Я люблю его. Что мне делать?» — спросила она у Нолан.

По мнению эксперта по отношениям, из-за того, что невеста простила его измены, мужчина не осознает, что должен нести ответственность за свои поступки. Нолан также заявила, что жених читательницы продолжил бы изменять ей и после свадьбы.

Страдает ваша самооценка, поэтому вы не можете решиться уйти. Что же будет дальше? Вы выйдете замуж за ненадежного человека, появятся дети, вы будете жить с тем, кто вас не любит и не уважает? В итоге все равно придется делать нелегкий выбор: остаться с ним или нет Колин Нолан эксперт по отношениям

Напоследок Нолан написала, что такие отношения следует разрывать, чтобы иметь возможность в будущем познакомиться с достойным мужчиной и начать все сначала.

Ранее Колин Нолан дала совет мужчине в декрете, столкнувшимся с ревностью жены. Она посоветовала устраивать совместные встречи с родителями других детей.