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19:26, 30 октября 2023Забота о себе

Мужчина вышел в декрет вместо жены и столкнулся с ее неожиданной реакцией

Фото: Fernanda_Reyes / Shutterstock / Fotodom

Если мужчина вышел в декрет и начал общаться с другими молодыми родителями, жене нужно предложить устраивать совместные встречи с его новой компанией, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Такой совет она дала женщине, которая столкнулась с ревностью из-за нового круга общения мужа, в своей колонке для издания Mirror.

По словам женщины, она вернулась к работе в офисе через несколько месяцев после того, как сыну исполнился год и он начал ходить в детский сад на несколько часов в день. В декрет вместо нее вышел муж, потому что женщина зарабатывает больше. «Все хорошо, ему все нравится, но произошло кое-что, из-за чего я чувствую ревность и злость. Он общается с другими родителями из сада и местных групп по интересам, в основном женщинами, они подходят поболтать с ним. Он стал частью сообщества, а я чувствую себя так, как будто бы меня из него исключили», — пожаловалась она.

Нолан отметила, что, если бы в этом сообществе было больше отцов, чем матерей, автор письма наверняка чувствовала бы себя увереннее. Она напомнила, что большинство этих женщин уже находятся в отношениях. «Если чувствуете себя исключенной, сходите в детский сад, познакомьтесь с другими родителями, предложите общий вечер с родителями и их партнерами. Но не ждите, что муж будет сидеть целыми днями дома и ни с кем не общаться, женщинами или мужчинами», — отметила коуч.

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Нолан также предположила, что автор письма страдает от материнской вины из-за того, что оставляет маленького ребенка, и порекомендовала помнить, что они с мужем выбрали самый финансово привлекательный для них способ растить сына.

Ранее Нолан дала совет девушке, получившей неожиданное предложение от молодого человека. К коучу обратилась девушка в возрасте чуть за 20 лет, партнер лучшей подруги которой предложил ей отношения и заявил, что любит ее уже несколько лет.

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      Александра Лисица
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