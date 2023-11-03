В США пожаловались на российских пилотов

Генерал Келли: ВВС России и КНР тренируются на самолетах США как на тренажере

Военно-воздушные силы (ВВС) России и КНР сталкиваются с американскими самолетами в разных горячих точках для тренировки. Об этом заявил генерал ВВС США Марк Келли, чьи слова приводит Business Insider.

В публикации отмечается, что за последний год произошли ряд опасных ситуаций, среди которых инцидент в марте, когда российский Су-27 перехватил разведывательный беспилотник США MQ-9 Reaper, после чего тот упал в Черное море. Американские военные назвали опасными и маневры российских пилотов в Сирии, а также перехваты самолетов США китайскими.

«Есть несколько причин, из-за которых это происходит. Одна из них заключается в том, что они [Россия и Китай] хотят потренироваться против лучших в мире, и они это могут», — отметил Келли.

Ранее ВВС США завершили эксплуатацию самолета, следившего за Россией. Последний вылет в рамках операций E-8 JSTARS совершил 26 июня с авиабазы Рамштайн в Германии.