У московских дилеров закончились базовые Lada Vesta

Autonews: поставки базовых Lada Vesta с 90-сильными двигателями прекратились

В московских дилерских центрах больше не осталось машин Lada Vesta в базовой комплектации с восьмиклапанными двигателями мощностью 90 лошадиных сил. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на участников рынка.

К настоящему времени выбор этой модели ограничен одним типом кузова, цвета и мотора. Покупателям доступен лишь универсал Lada Vesta SW в белой гамме с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил. Такой агрегат работает совместно с механической коробкой передач. При этом в цвете «платина» автомобили не поставляются.

Согласно сайту производителя, цены на Vesta SW с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 90 лошадиных сил составляют около 1,33 миллиона рублей. Покупателям на сайте также доступна версия с мотором в модификации Cross. Стоимость машин с подобной комплектацией, отличающейся защитным обвесом кузова и 17-дюймовыми дисками, начинается от 1,512 миллиона.

В то же время менеджер одного из столичных дилерских центров уточнил, что сейчас на московском рынке остались лишь Lada Vesta с 16-клапанными моторами, а стоимость таких машин в начальной версии стартует от 1,85 миллиона рублей. «Восьмиклапанных не ждем. Они будут дороже двух миллионов рублей», — заключил он.

В начале октября концерн «АвтоВАЗ» представил Lada Vesta Sportline, которая будет доступна в двух версиях — седан и универсал. Ожидалось, что продажи этих машин, способных разгоняться до 190 километров в час за счет 1,6-литрового двигателя мощностью 118 лошадиных сил, должны будут начаться в ноябре 2023 года. Однако, как уточнил один из сотрудников шоурума, в московские дилерские центры подобные автомобили пока не поступали.