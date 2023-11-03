Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:40, 3 ноября 2023Экономика

У московских дилеров закончились базовые Lada Vesta

Autonews: поставки базовых Lada Vesta с 90-сильными двигателями прекратились

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В московских дилерских центрах больше не осталось машин Lada Vesta в базовой комплектации с восьмиклапанными двигателями мощностью 90 лошадиных сил. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на участников рынка.

К настоящему времени выбор этой модели ограничен одним типом кузова, цвета и мотора. Покупателям доступен лишь универсал Lada Vesta SW в белой гамме с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 106 лошадиных сил. Такой агрегат работает совместно с механической коробкой передач. При этом в цвете «платина» автомобили не поставляются.

Согласно сайту производителя, цены на Vesta SW с 1,6-литровым бензиновым мотором мощностью 90 лошадиных сил составляют около 1,33 миллиона рублей. Покупателям на сайте также доступна версия с мотором в модификации Cross. Стоимость машин с подобной комплектацией, отличающейся защитным обвесом кузова и 17-дюймовыми дисками, начинается от 1,512 миллиона.

Материалы по теме:
Россию захватили китайские автомобили. Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
Россию захватили китайские автомобили.Как Китай борется с США и Европой за мировой рынок авто?
17 июля 2023
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости. Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
Рынок автомобилей в России изменился до неузнаваемости.Как теперь купить иномарку и кто пришел на смену дилерам?
27 октября 2022

В то же время менеджер одного из столичных дилерских центров уточнил, что сейчас на московском рынке остались лишь Lada Vesta с 16-клапанными моторами, а стоимость таких машин в начальной версии стартует от 1,85 миллиона рублей. «Восьмиклапанных не ждем. Они будут дороже двух миллионов рублей», — заключил он.

В начале октября концерн «АвтоВАЗ» представил Lada Vesta Sportline, которая будет доступна в двух версиях — седан и универсал. Ожидалось, что продажи этих машин, способных разгоняться до 190 километров в час за счет 1,6-литрового двигателя мощностью 118 лошадиных сил, должны будут начаться в ноябре 2023 года. Однако, как уточнил один из сотрудников шоурума, в московские дилерские центры подобные автомобили пока не поступали.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин отреагировал на объявление русских некоренной нацией на Украине

      Путин заявил об отсутствии альтернатив началу спецоперации

      Советник премьера Италии подал в отставку после ее беседы с Вованом и Лексусом

      Подавшая иск к Аязу Шабутдинову рассказала о сути претензий к блогеру

      Стас Барецкий указал на условия возвращения замка Пугачевой

      В Риге снесли памятник советскому ученому

      Генерал ФСБ оценил шанс на обмен пленными между Израилем и ХАМАС

      Раскрыты подробности внезапной смерти автора хитов Ротару и Кобзона

      Путин назвал острой проблему абортов

      Шойгу вручил высшие госнаграды и именное оружие российским военным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости