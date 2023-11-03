В ДНР командира ВСУ приговорили к 20 годам колонии за убийство мирного жителя

Суд в ДНР дал 20 лет колонии военному ВСУ, застрелившему мирного жителя

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) приговорил к 20 годам лишения свободы командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) Артура Пустовойта, застрелившего мирного жителя Мариуполя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Украинского военнослужащего признали виновным по пунктам «ж», «л» части 2 статьи 105 («Убийство по мотивам политической и идеологической ненависти, совершенное организованной группой») и части 1 статьи 356 («Жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории») УК РФ. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

По данным ведомства, в марте 2022 года 29-летний командир 1-го отделения отдельного разведывательного батальона, находясь на боевой позиции, заметил жителя Мариуполя и прицельно выстрелил в него из автомата. От полученного ранения мужчина скончался на месте.