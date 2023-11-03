В Госдуме назвали главную проблему адаптации мигрантов в России

Депутат Госдумы Гильмутдинов заявил о важности социальной адаптации мигрантов

Главной проблемой культурной и социальной адаптации мигрантов в России является отсутствие регулирующего этот процесс закона. По словам зампреда комитета Госдумы по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, сейчас этот вопрос прорабатывается на уровне МВД, пишет «Парламентская газета».

Парламентарий напомнил, что в России активно говорят о невозможности отказа от мигрантов. По его словам, Федеральное агентство по делам национальностей поручило заниматься их адаптацией, однако в законодательстве не закреплен подход к этому.

По мнению Гильмутдинова, механизм интеграции мигрантов необходимо предусмотреть в законе о въезде и выезде иностранцев, который разрабатываются по поручению президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что с иностранцами надо начинать работать еще до их приезда в страну. В качестве примера депутат привел направленные на адаптацию мигрантов центры, которые строятся в Узбекистане.

Ранее уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что в России нужно ввести языковой тест для детей мигрантов перед их поступлением в детские сады и школы. Она обратила внимание, что, согласно статистике, около 20 процентов детей иностранцев, которые поступили в средние образовательные учреждения по прибытии в Россию, вообще не говорят на русском языке или владеют им на крайне низком уровне.